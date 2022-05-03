МАДРИДСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ. Джокович не дал Медведеву шанса вновь стать первой ракеткой мира

Теннис. Турнирная хроника До старта мужского Masters в Мадриде главной интригой был вопрос: сумеет ли Новак Джокович сохранить лидерство в рейтинге? Для этого сербу достаточно было дойти до третьего круга.
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