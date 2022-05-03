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МАДРИДСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ. Джокович не дал Медведеву шанса вновь стать первой ракеткой мира

МАДРИДСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ. Джокович не дал Медведеву шанса вновь стать первой ракеткой мира

Теннис. Турнирная хроника До старта мужского Masters в Мадриде главной интригой был вопрос: сумеет ли Новак Джокович сохранить лидерство в рейтинге? Для этого сербу достаточно было дойти до третьего круга.

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