Бывшая жениха Бородиной раскрыла его подноготную: «Он классно работал экскурсоводом»

Виолетта Чиковани поделилась подробностями о жизни Сердюкова. Ксения Бородина и Николай Сердюков Социальные сетиНе утихает шумиха вокруг романа Ксении Бородиной и Ксения устала опровергать подобные сплетни и выставлять Сердюкова в хорошем свете, но внезапно за блогера вступилась его бывшая возлюбленная и коллега Виолетта Чиковани.