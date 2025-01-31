Бывшая жениха Бородиной раскрыла его подноготную: «Он классно работал экскурсоводом»

Виолетта Чиковани поделилась подробностями о жизни Сердюкова. Ксения Бородина и Николай Сердюков Социальные сетиНе утихает шумиха вокруг романа Ксении Бородиной и Ксения устала опровергать подобные сплетни и выставлять Сердюкова в хорошем свете, но внезапно за блогера вступилась его бывшая возлюбленная и коллега Виолетта Чиковани.
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