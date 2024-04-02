Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • леонид рыбаков
    А о проблеме люди писали давно АВТОР .Это такие как вы только после ТОГО КАК  поднимают волну .У нас и чиновники начи..."Мне надоел этот ...
  • Алексей
    Ну а почему бы и нет? Москву отдать мигрантам, Кремль сделать их офисом,москвичей на стройки, ну а правительство в Читу!Оборзевший в край...
  • Владимир
    https://life.ru/p/1650249?utm_source=smi2&utm_medium=exchangeОборзевший в край...

"Мне надоел этот желтоголовый русский народ": Таджик живущий в России после трагедии в КСХ написал стих взбесивший россиян

"Мне надоел этот желтоголовый русский народ": Таджик живущий в России после трагедии в КСХ написал стих взбесивший россиян

Интересная жизнь с Vera Star То что после событий в "Крокус Сити Холле" мигрантам в России придется несладко, предсказывали многие эксперты.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Гнать, гнать из России этого таджикского стихоплёта, и профессора, который их жалеет, тоже! Уверен - основная  часть российского населения поддерживает ужесточение по отношении к мигрантам! А тех, кто уже купил наше гражданство нашим силовикам НЕОБХОДИМО внимательно проверить получение Российского паспорта, тех, кто им выдал и всё, что с этим связано!!!!!!!!!
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1 час.
Андрей Павлов
Те, кто работают, не уедут. Уехать должны бойцы ММА, старики и самки с приплодом. И это будет справедливо. А российский орденоносец Рахмон пусть принимает и содержит.
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1 час.
леонид рыбаков
А о проблеме люди писали давно АВТОР .Это такие как вы только после ТОГО КАК  поднимают волну .У нас и чиновники начинают думать как только Москва на контроль берет И ТИПА ПОЧЕМУ ВЫ К НАМ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ забыв что только вчера еще по это му вопросу к нему обращались .ДВУЛИЧНОСТЬ . ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ И КОРРУПЦИЯ .....РУЛИТ
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5 мин.

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