Интересная жизнь с Vera Star То что после событий в "Крокус Сити Холле" мигрантам в России придется несладко, предсказывали многие эксперты.
"Мне надоел этот желтоголовый русский народ": Таджик живущий в России после трагедии в КСХ написал стих взбесивший россиян
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Гнать, гнать из России этого таджикского стихоплёта, и профессора, который их жалеет, тоже! Уверен - основная часть российского населения поддерживает ужесточение по отношении к мигрантам! А тех, кто уже купил наше гражданство нашим силовикам НЕОБХОДИМО внимательно проверить получение Российского паспорта, тех, кто им выдал и всё, что с этим связано!!!!!!!!!
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1 час.
Андрей Павлов
Те, кто работают, не уедут. Уехать должны бойцы ММА, старики и самки с приплодом. И это будет справедливо. А российский орденоносец Рахмон пусть принимает и содержит.
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1 час.
леонид рыбаков
А о проблеме люди писали давно АВТОР .Это такие как вы только после ТОГО КАК поднимают волну .У нас и чиновники начинают думать как только Москва на контроль берет И ТИПА ПОЧЕМУ ВЫ К НАМ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ забыв что только вчера еще по это му вопросу к нему обращались .ДВУЛИЧНОСТЬ . ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ И КОРРУПЦИЯ .....РУЛИТ
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5 мин.
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