"Мне надоел этот желтоголовый русский народ": Таджик живущий в России после трагедии в КСХ написал стих взбесивший россиян

Гнать, гнать из России этого таджикского стихоплёта, и профессора, который их жалеет, тоже! Уверен - основная часть российского населения поддерживает ужесточение по отношении к мигрантам! А тех, кто уже купил наше гражданство нашим силовикам НЕОБХОДИМО внимательно проверить получение Российского паспорта, тех, кто им выдал и всё, что с этим связано!!!!!!!!!

Те, кто работают, не уедут. Уехать должны бойцы ММА, старики и самки с приплодом. И это будет справедливо. А российский орденоносец Рахмон пусть принимает и содержит.

леонид рыбаков

А о проблеме люди писали давно АВТОР .Это такие как вы только после ТОГО КАК поднимают волну .У нас и чиновники начинают думать как только Москва на контроль берет И ТИПА ПОЧЕМУ ВЫ К НАМ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ забыв что только вчера еще по это му вопросу к нему обращались .ДВУЛИЧНОСТЬ . ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ И КОРРУПЦИЯ .....РУЛИТ