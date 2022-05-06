Матч за бронзу и давление на Ваноли. Интриги 28-го тура РПЛ

В 28-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет против «Урала», ЦСКА сразится за третье место с «Сочи», а «Динамо» попытается реабилитироваться в матче против «Крыльев» за поражение в прошлом туре Фото: ФК «Спартак» Турнирная таблица перед 28-м туром чемпионата России по футболу Расписание 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» (6 мая, 17:55) «Урал» — «Спартак» (7 мая, 13:55) «Зенит» — «Химки» (7 мая, 16:00) «Нижний Новгород» — «Ахмат» (7 мая, 16:25) ЦСКА — «Сочи» (7 мая, 18:55) «Уфа» — «Ростов» (8 мая, 13:55) «Арсенал» — «Краснодар» (8 мая, 16:25) «Локомотив» — «Рубин» (8 мая, 18:55) Реванш за упущенное чемпионство «Крылья Советов» — «Динамо» (матч пройдет 6 мая в 18:00) В первом матче тура «Крылья Советов» на своем стадионе принимают московское «Динамо».