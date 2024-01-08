В Амурской области военнослужащие Восточного военного округа провели «Уроки мужества» для школьников

Военнослужащие еженедельно приходят в образовательные организации, где рассказывают учащимся о Вооружённых силах, героях и их подвигах, проводят военно-спортивные состязания, вручают удостоверения вновь вступившим в юнармейские отряды.
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