Под Волгоградом подростки избили сверстницу и сняли это на видео

В Волжском компания подростков избила сверстницу и сняла это на видео, пишет издание V1.RU. На кадрах видно, как молодые люди и девушки по очереди бьют по лицу девочку, которая смирно стояла и не пыталась сопротивляться.
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