Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей

Кому на Руси жить хорошо? Ответ найден. Судите сами: 5 квартир в Дубае, 29 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, денежные средства, хранившиеся в банковских ячейках на общую сумму 48 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 23 тысячи евро – то есть около 55 миллионов рублей наличными… И кто же этот Абрамович? Или Фридман? Или что там ещё за олигарха взяли в оборот наши правоохранители? Старший лейтенант ДПС – вы не поверите.