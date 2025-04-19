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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей

Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей

Кому на Руси жить хорошо? Ответ найден. Судите сами: 5 квартир в Дубае, 29 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, денежные средства, хранившиеся в банковских ячейках на общую сумму 48 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 23 тысячи евро – то есть около 55 миллионов рублей наличными…  И кто же этот Абрамович? Или Фридман? Или что там ещё за олигарха взяли в оборот наши правоохранители?   Старший лейтенант ДПС – вы не поверите.

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Комментарии
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Владимир Егельницкий
А начальство когда посадят и конфискуют? Там же до генералов цепочка тянется, всем известно.
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11 час.
ВК
Вад Кук
Деньги поднимают до высших чинов МВД поэтому и процветают взяточники
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7 час.
Николай Артамонов
Честный гаишник у нас был Только один-Дулин,который даже сыну плавки делал из бумаги!!!😂
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2 час.
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