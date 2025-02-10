Дипломат Богданов: Россия готова и далее оказывать сирийцам необходимую помощь

Российская Федерация готова и далее оказывать сирийскому народу необходимую помощь. Об этом в интервью газете "Известия" заявил специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии