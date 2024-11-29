Экстренное мнение: ИИ проследит за пациентами в реанимации

Российские разработчики презентуют первую в стране цифровую реанимацию. Это программно-аппаратный комплекс, который включает в себя систему машинного зрения, видеонаблюдение и интеллектуальную видеоаналитику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии