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Царьград

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Мошенники атакуют: фальшивые звонки от "школ" угрожают безопасности детей

Мошенники атакуют: фальшивые звонки от "школ" угрожают безопасности детей

В России мошенники начали звонить детям, выдавая себя за школьных сотрудников. Злоумышленники сообщают о несуществующих происшествиях с родителями, требуя срочные переводы денег.

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