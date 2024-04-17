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Кунде об 1:4 от «ПСЖ»: «Трудно играть вдесятером 70 минут против команды такого калибра» 

В первой игре «Барселона» победила парижан со счетом 3:2 и в итоге вылетела из турнира. «Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них.

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