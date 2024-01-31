Жулин: Нэйтан Чен понимает, что русские были лучшими в командном турнире на ОИ-2022

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на слова олимпийского чемпиона Нэйтана Чена после решения Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотой медали Олимпиады 2022 года в Пекине из-за допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
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