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"Неважно, побеждаешь ты на фронтах или нет, важное — как ты это преподносишь": На Украине закончили "пэрэмогы"

"Неважно, побеждаешь ты на фронтах или нет, важное — как ты это преподносишь": На Украине закончили "пэрэмогы"

  В начале Спецоперации мы не раз встречали такой тезис, что неважно, побеждаешь ты на фронтах или нет, важное — как ты это преподносишь в информационном поле Это был крайне популярный и во многом справедливый камень в адрес российского руководства и медиа.

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