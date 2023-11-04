Акция ´Гарантии, права, поддержка´.

Специалисты Могилевского областного социально-педагогического центра с 30 октября по 3 ноября 2023 года проводят акцию ´Гарантии, права,, поддержка´ по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
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