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Царьград

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Генпрокурор России предложил ввести мораторий на проверки бизнеса

Генпрокурор России предложил ввести мораторий на проверки бизнеса

Генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ.

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