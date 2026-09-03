Генпрокурор России предложил ввести мораторий на проверки бизнеса

Генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ.
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