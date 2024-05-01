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Однажды, застройщик показал хитрый способ отвода дождевой воды с крыши. С тех пор, считаю его одним из лучших способов! (фото)

Однажды, застройщик показал хитрый способ отвода дождевой воды с крыши. С тех пор, считаю его одним из лучших способов! (фото)

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Это было несколько лет назад, я присутствовал на завершающем этапе строительства нескольких коттеджей в одном из поселков нашей Ростовской области и в то время застройщик меня познакомил с очень хорошей конструкцией системы отвода дождевой воды, а как потом оказалось — с очень эффективной системой.

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