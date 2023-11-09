Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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ХАМАС призывает прекратить поставки топлива в Израиль. 40% нефти в регион поставляет Азербайджан через Турцию

ХАМАС призывает прекратить поставки топлива в Израиль. 40% нефти в регион поставляет Азербайджан через Турцию

Представитель политбюро ХАМАС Абу Марзук заявил турецкой газете Yeni Şafak, что радикальное палестинское движение ХАМАС призвало страны исламского мира к практическим действиям, которые помогут остановить гибель людей в Газе.

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