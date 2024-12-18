"Котёл" закрыт и зачищен – Рогов. ВСУ лишились около 700 солдат, Курахово на грани падения

Южнее Курахово полностью разбиты порядка 700 украинских бойцов, попавших в "котёл"."Котёл", который благодаря ударам и наступательным действиям русских войск, был образован к югу от города Курахово, полностью закрыт и зачищен.
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