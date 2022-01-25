В Госдуме пообещали США «боль, адекватную их глупости»

В Госдуме пообещали США «боль, адекватную их глупости»

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал причины, по которым США продолжает  развивать тему с российским вторжением на Украину.

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