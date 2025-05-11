Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    Не функционально! Пафосно. Хорошо, если есть домработница!Сделал подарок ма...
  • Михаил Васильев
    Эта квартира ещё до ремонта стоила 30-40 миллионов. А по сынку явно зона плачет ...Сделал подарок ма...
  • Катя Плетнева (Плетнёва)
    Хоть я и не люблю такой стиль, в этом случае просто великолепно сделано. И очень подходит хозяйке, ощущение что она в...Сделал подарок ма...

Сделал подарок маме! Сын превратил унылую квартиру в сказку — до и после

Сделал подарок маме! Сын превратил унылую квартиру в сказку — до и после

Эта атмосферная квартира находится на Остоженке — всего в 20 минутах ходьбы от Кремля — в бывшем доходном доме 1910 года постройки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катя Плетнева
Хоть я и не люблю такой стиль, в этом случае просто великолепно сделано. И очень подходит хозяйке, ощущение что она в этой квартире родилась.
Ответить
13 час.
Михаил Васильев
Эта квартира ещё до ремонта стоила 30-40 миллионов. А по сынку явно зона плачет ...
Ответить
12 час.
НМ
Наталия Москаленко
Не функционально! Пафосно. Хорошо, если есть домработница!
Ответить
12 час.
наверх