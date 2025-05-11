Эта атмосферная квартира находится на Остоженке — всего в 20 минутах ходьбы от Кремля — в бывшем доходном доме 1910 года постройки.
Сделал подарок маме! Сын превратил унылую квартиру в сказку — до и после
Комментарии
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Катя Плетнева
Хоть я и не люблю такой стиль, в этом случае просто великолепно сделано. И очень подходит хозяйке, ощущение что она в этой квартире родилась.
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13 час.
Михаил Васильев
Эта квартира ещё до ремонта стоила 30-40 миллионов. А по сынку явно зона плачет ...
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12 час.
НМ
Наталия Москаленко
Не функционально! Пафосно. Хорошо, если есть домработница!
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12 час.
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