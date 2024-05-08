Участника Парада 1945 года на Красной площади поздравили в преддверии Дня Победы

Скриншот видео Для ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), участника Парада Победы 1945 года на Красной площади, испытателя полигона Капустин Яр Александра Ивановича Колотушкина военные Государственного центрального межвидового полигона Минобороны РФ Капустин Яр устроили торжественный парад прямо у его дома.
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