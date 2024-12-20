Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на попытку главы киевского режима Владимира Зеленского унизить его заявил в эфире радио Kossuth, что нельзя поддаваться на провокации, а также важно соблюдать стратегическое спокойствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии