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Орбан после оскорблений Зеленского заявил, что нельзя вестись на провокации

Орбан после оскорблений Зеленского заявил, что нельзя вестись на провокации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на попытку главы киевского режима Владимира Зеленского унизить его заявил в эфире радио Kossuth, что нельзя поддаваться на провокации, а также важно соблюдать стратегическое спокойствие.

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