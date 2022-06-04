Военное обозрение

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Спикер Госдумы: Возможности Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию развития России исчерпаны

Спикер Госдумы: Возможности Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию развития России исчерпаны

Говоря про принятие ЕС шестого пакета санкций против России, спикер нижней палаты Вячеслав Володин выразил уверенность, что арсенал Запада, используемый против России, исчерпан.

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