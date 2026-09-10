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Царьград

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India Today: семья в Индии кремировала незнакомца вместо сына

India Today: семья в Индии кремировала незнакомца вместо сына

В Индии семья по ошибке кремировала останки незнакомца, приняв их за пропавшего с 5 августа Рави Кумара.

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