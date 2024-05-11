Три человека погибли, восемь пострадали при ударе по ресторану в Донецке

Противник нанес удар по городу ракетами HIMARSУкраинские силы ударили по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка, в результате погибли сотрудница заведения и еще двое посетителей-мужчин, восемь человек пострадали.
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