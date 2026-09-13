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FiNE NEWS

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ВС РФ нанесли удары по логистическим и энергетическим объектам ВСУ

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам и объектам энергетики, которые обеспечивают поставку и распределение военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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