Это не старческий маразм: невролог назвала ранние симптомы сосудистой деменции

Это все старость, говорят многие о причудах пожилых людей и их неадекватности в поведении. Но к процессу старения подобное зачастую не имеет отношения, проблема заключается в развитии сосудистой деменции.
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