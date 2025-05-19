Апелляционный суд разрешил возобновить работу молочного завода в Славске

Решение суда первой инстанции, приостановившего деятельность ЗАО «ЭкоМолПродукт» в Славске Калининградской области, скорректировано Тринадцатым арбитражным апелляционным судом, сообщает 19 мая электронное издание Rugrad.
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