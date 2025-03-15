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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота в матче с «Калгари». У него 24 очка в 29 играх

Форвард «Колорадо» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:2).  На счету 30-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

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