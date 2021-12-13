Ученый заявил о возможности настроить вакцины для борьбы с "омикроном"

Говорить о степени опасности и контагиозности омикрон-штамма пока что рано, однако, в случае, если подтвердится, что он так же опасен, как и предыдущие варианты коронавируса, должна быть возможность перенастроить вакцины именно для борьбы с ним.
Говорить о степени опасности и контагиозности омикрон-штамма пока что рано, однако, в случае, если подтвердится, что он так же опасен, как и предыдущие варианты коронавируса, должна быть возможность перенастроить вакцины именно для борьбы с ним.
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