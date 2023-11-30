Скрытный козырь российской артиллерии или почему «Пенициллин» внезапно стал востребован. 28 сентября 2022

48K прочитали Сейчас, как и сто лет назад, артиллерия является ключевым элементом любых боевых действий – она постоянно развивается, увеличивая свою дальность, точность и скорострельность, но и появляются новейшие средства противодействия.
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