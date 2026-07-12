Осужденный пожизненно участник ОПГ пытался взыскать возмещение за жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре

Хадис Азизов, осужденный пожизненно и связанный с Пичугинской организованной преступной группой, обратился в суд с требованием взыскать компенсацию в размере одного рубля за высокую температуру в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре.
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