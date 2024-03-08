Французские депутаты отреагировали на слова Макрона об «отсутствии каких-либо ограничений для военной помощи Украине»

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл встречу с лидерами французских партий. И вместо того, чтобы попытаться найти решение «девятого вала» внутренних проблем, свёл обсуждение к необходимости «военной поддержки Украины».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)