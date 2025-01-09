Акционеры «Пермэнергосбыта» одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 20 рублей на каждый тип акций

Акционеры ПАО «Пермэнергосбыт» по итогам внеочередного собрания, которое состоялось 29 декабря 2024 года, одобрил выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 20 рублей на каждый тип акций, следует из раскрытия информации компании.
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