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Акционеры «Пермэнергосбыта» одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 20 рублей на каждый тип акций

Акционеры «Пермэнергосбыта» одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 20 рублей на каждый тип акций

Акционеры ПАО «Пермэнергосбыт» по итогам внеочередного собрания, которое состоялось 29 декабря 2024 года, одобрил выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 20 рублей на каждый тип акций, следует из раскрытия информации компании.

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