Киевский режим договорился с ЮНЕСКО о вывозе в музеи Европы христианских ценностей Киево-Печерской лавры, в том числе хранящихся в обители святых мощей.
Популярные статьи
- Минобороны сообщило о нанесении ударов «Искандерами» по объектам инфраструктуры ВСУ
- Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации
- В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей
Свежие комментарии