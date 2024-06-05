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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оби Микел о Мудрике: «Ему нужно забыть про тату и прически, привести голову в порядок, черт возьми. Он будет отличным игроком, если будет вести себя должным образом»

«Ему нужно подстричься, перестать делать татуировки, нужно, черт возьми, привести в порядок свою голову, и если он это сделает, то станет очень хорошим игроком.

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