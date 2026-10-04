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Спорт Уик-Энд

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Пономарев: Фурсенко - два брата-акробата. Один ввел ЕГЭ в школах, переняв программу у американских идиотов. А его брат ввел «осень-весна»

Пономарев: Фурсенко - два брата-акробата. Один ввел ЕГЭ в школах, переняв программу у американских идиотов. А его брат ввел «осень-весна»

«Я всем говорю, почему мы не перейдем на систему «весна-осень»? Сейчас у нас опять перерыв. Значит, мы теперь опять 2-3 недели отдыхаем, а зимой будем в футбол играть, - отметил бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

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