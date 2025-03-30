Около 100 детей не попали в Китай из-за туроператора и застряли во Владивостоке

Около 100 детей из Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского и Камчатского краев должны были отправиться в Китай, но туристическая компания не выполнила свои обязательства, и школьники застряли во Владивостоке.
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