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Русская весна

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Президент поздравил Рязанскую область с открытием филиала НЦ «Россия» (ВИДЕО)

Президент поздравил Рязанскую область с открытием филиала НЦ «Россия» (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области.

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