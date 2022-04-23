Российские военные нашли на базе «Азова»* под Мариуполем методички Пентагона

Документы на украинском и английском языках обучают борьбе с партизанами и ведению разведки. В ходе зачистки базы националистического подразделения «Азов»* в Мариуполе российские военнослужащие обнаружили методички армии США с «полезными советами».
Документы на украинском и английском языках обучают борьбе с партизанами и ведению разведки. В ходе зачистки базы националистического подразделения «Азов»* в Мариуполе российские военнослужащие обнаружили методички армии США с «полезными советами».
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