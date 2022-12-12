Зеленский поручил ввести санкции против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь»

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на петицию о лишении звания «Герой Украины» депутата Верховной Рады, который по совместительству является одним из лидеров запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрия Бойко.