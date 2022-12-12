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Зеленский поручил ввести санкции против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь»

Зеленский поручил ввести санкции против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь»

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на петицию о лишении звания «Герой Украины» депутата Верховной Рады, который по совместительству является одним из лидеров запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрия Бойко.

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