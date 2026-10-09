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Аргументы и Факты

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Мухин: Звинчука могли задержать после захвата агента НАТО в зоне СВО

Мухин: Звинчука могли задержать после захвата агента НАТО в зоне СВО

К задержанию основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука могут быть причастны западные спецслужбы, которые активно пополняют обменный фонд из-за взятых в плен в зоне СВО агентов.

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