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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Ливия, Карс, Ардаган: на какие земли претендовал СССР после окончания Второй мировой войны?

Ливия, Карс, Ардаган: на какие земли претендовал СССР после окончания Второй мировой войны?

Границы, которые Советский Союз получил к 1945 году, у нас принято считать итогом войны — и точкой. Но у Сталина список был длиннее.

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