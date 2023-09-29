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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Перес о критике: «Расселл разбился на последнем круге, сражаясь за второе место, но об этом никто не говорит»

Пилот «Ред Булл» отметил, что когда другие гонщики попадают в аварии и теряют очки из-за своих ошибок, пресса редко их столь сильно критикует.

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