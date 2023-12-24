Как у животных работает «мессенджер»

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились в соцсетях любопытным видео: несколько разных мелких хищников подходили к одной и той же валяющейся на снегу ничем не примечательной, казалось бы, палке, тщательно обнюхивали ее и обтирались об нее.