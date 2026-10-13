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Говорит Европа ⚡

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Алексей Самойлов: Зеленский воюет, потому что после тишины закончатся деньги

Алексей Самойлов: Зеленский воюет, потому что после тишины закончатся деньги

Мосты в Киеве становятся инструментом принуждения украинской власти к новому типу управления? Что произойдёт, если Киев окончательно разделится на левый и правый берег? Как жена Андрея Билецкого раскрыла главный страх украинской элиты перед миром? И почему украинские политики переобуваются на скорости дронов, но не уходят от конфликта? Алексей Самойлов – политический эксперт, кандидат географическ… Читать далее: https://govorit.

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