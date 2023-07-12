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Минобороны РФ получило от вагнеров «более 2 тысяч единиц техники и вооружения»

Минобороны РФ получило от вагнеров «более 2 тысяч единиц техники и вооружения»

"Вооружёнными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается приём вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер».

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно.
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7 час.
Владимир Назанский
Разоружение Вагнера производит неоднозначное впечатление. По мне так лучше бы они в боевой готовности сосредоточились бы в Белоруссии, или бы вернулись на фронт
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6 час.
Геннадий Свешников
Всё это вернулось в МО,а не продали и разбазарили,а теперь посчитайте счетоводы-сколько это всё стоит, по остаточной стоимости.Жизни своих солдат из Оркестра,как отправленные укры в гробах домой-не в счёт😱😇
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6 час.

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