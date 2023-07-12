Минобороны РФ получило от вагнеров «более 2 тысяч единиц техники и вооружения»

Разоружение Вагнера производит неоднозначное впечатление. По мне так лучше бы они в боевой готовности сосредоточились бы в Белоруссии, или бы вернулись на фронт

Геннадий Свешников

Всё это вернулось в МО,а не продали и разбазарили,а теперь посчитайте счетоводы-сколько это всё стоит, по остаточной стоимости.Жизни своих солдат из Оркестра,как отправленные укры в гробах домой-не в счёт😱😇