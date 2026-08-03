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Царьград

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Новый управляющий комбината «Арарат» назначен в Армении

Новый управляющий комбината «Арарат» назначен в Армении

Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил о назначении нового управляющего Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат», принадлежащего лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.

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