Новый управляющий комбината «Арарат» назначен в Армении

Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил о назначении нового управляющего Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат», принадлежащего лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.
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