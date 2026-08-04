Саудовская Аравия: официальные лица Air France объявили о продлении приостановки полетов в и из международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халеда (RUH/OERK) как минимум до 14 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.
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