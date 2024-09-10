Политика как он...
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Политика как она есть

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Шойгу назвал основу для России по мирным инициативам по Украине

Основой по инициативам мирного урегулирования конфликта на Украине для России являются соглашения, достигнутые в 2022 году в Стамбуле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

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