Шойгу назвал основу для России по мирным инициативам по Украине

Политика как она есть

Основой по инициативам мирного урегулирования конфликта на Украине для России являются соглашения, достигнутые в 2022 году в Стамбуле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».